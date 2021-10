Orbán Viktor: bármelyik pillanatban visszavásárolhatjuk a repteret

A magyar kormánynak az a szándéka, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéret visszavásárolja, és ez bármelyik pillanatban megtörténhet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának hétfőn a szerbiai Ludason.

Kapcsolódó cikk Új ajánlatot tett a Budapest Airport megvételére a kormány Ráígértek a korábbi ajánlatukra. Jövő héten világossá válhatnak a feltételek.

A kormányfő közölte: az a helyes, hogyha az egyetlen igazán komoly nagy nemzetközi repterünk magyar kézben van, ezért helyes is visszavásárolni, és a gazdaság elég erős ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk tenni. A vásárlás bármelyik pillanatban lezárulhat - tette hozzá. Úgy vélte, ha állami kézbe kerül a repülőtér, olyan fejlesztések történhetnek majd, amelyek két-három osztállyal felértékelik a repülőteret és így egész Budapestet is.