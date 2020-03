Szabad felhasználású jelzáloghitel: nagyobb segítség lehet most, mint az 5,9-es személyi kölcsön?

Sok banknál az új termékek megjelenéséig befagyott a fogyasztási hitelezés. Akinek most kell nagyobb összegű kölcsön, az jobbára csak a szabad felhasználású jelzáloghitelekre támaszkodhat, hiszen ezeket nem érinti a THM-plafon. Ha igényelnénk, van néhány szempont, amit érdemes szem előtt tartani.

Bár a devizahiteles válság óta sokak szerint a szabad felhasználású jelzáloghitel az ördög játékszere, most mégis reflektorfénybe kerülhet ez a termék annak kapcsán, hogy sok banknál az új 5,9 százalékos THM-mel ellátott személyi kölcsönök kidolgozásáig áll a fogyasztási hitelezés. Aki most hitelt akar, nem is keveset, az jó eséllyel ide fordulhat, hiszen egyelőre 3 bank kínál 5,9 százalékos személyi kölcsönt, limitált kölcsönösszeggel és szigorúbb feltételekkel.

A személyi kölcsönökhöz képest viszont a szabad felhasználású jelzáloghitelek csak ingatlanfedezettel vehetők fel. Ez volt az az ok, ami miatt a 10 millió forintig igényelhető személyi kölcsönök az utóbbi időben szimpatikusabbak voltak a háztartásoknak, hiszen kevesebb velük a kockázat és könnyebben igényelhetőek.

Most, hogy a fogyasztási hitelezés gyakorlatilag befagyott egy időre, a szabad felhasználású jelzáloghitel, mint rendelkezésre álló alternatíva lehet a befutó az új személyi kölcsön termékek megjelenéséig: több tízmillió forintot igényelhetünk akár évtizedes futamidővel, és a lakáshitelekkel ellentétben bármire felhasználhatjuk.

De vajon megéri így igényelni? A Bank360.hu számításai szerint akár kedvezőbb konstrukciót is kifoghatunk, mint a thm-maximalizált személyi kölcsön. A szakportál azt vizsgálta, hogy mennyibe kerül egy 5, 10 és 20 milliós szabad felhasználású jelzáloghitel, amelyet bármire elkölthetünk, és ehhez képest mennyi lehet az 5 és 10 milliós személyi kölcsön. A kalkulációknál legalább nettó 250 ezer forintos jövedelemérkeztetéssel számoltak.