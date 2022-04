Szabó Szabolcs: "Igenis hiányzik az a többszázezer ember, aki elment az országból"

Szabó, aki a Momentum-frakcióba ül be, korábban az Együtt politikusaként lett parlamenti képviselő, majd a párt megszűnésekor, 2018 nyarán az LMP-frakcióhoz csatlakozott, ahonnan pár hónap után azért szállt ki, mert az LMP etikai vizsgálatot indított az ellen a csepeli politikus ellen, aki visszalépett a javára (!). Ezután Szabó Hadházy Ákossal és Szél Bernadettel működött együtt. A 444 a mostani választási győzelme után kérdezte, s azt mondja, hogy hiába győzött, mégsem tud felhőtlenül örülni, mert ismét kétharmadot szerzett a Fidesz.

Szabó Szabolcs is keresi az okokat. Fotó: Momentum

Az ellenzék vereségének egyik okát abban látja, hogy bizonyos körzetekben az utcai jelenlét, a plakátok megjelenése majdhogynem hiányzott. "De a két választás közötti időszakban elhanyagolt munka ennek a fő oka. Ha az ember nincs jelen a helyi politikai, közösségi életben, akkor nem szerzi meg azt az ismertséget, hogy a kampányra ráfordulva már tudják, hogy ki ő" - mondja Szabó Szabolcs, aki vasárnap ismét legyűrte Németh Szilárdot.

Viszont először fordult elő, hogy az önkormányzati laptól megkeresték, hogy küldje el nekik a programját 4500 karakterben, a teljeset pedig elérhetővé teszik egy QR-kóddal az önkormányzati oldalon.

Szabó szerint azt el kell ismerni, hogy a korábbi időszakhoz képest az ellenzék olyan helyeken is meg tudott jelenni, ahol tíz-tizenöt éven át nem láttak ellenzéki kampányt, a probléma inkább ott volt, hogy ezt a munkát elhanyagolták a két választás közötti időszakban. Azt is problémásnak látja, hogy annak ellenére, hogy a 2019-es önkormányzati választásokon előre tudott lépni az ellenzék, nem tudtak saját önkormányzati médiarendszert kialakítani.

A képviselő szerint akárki akármit mond, az a több százezer ember, aki a 2004-es uniós csatlakozás óta elment az országból, nagyon hiányzik. Nemcsak a tudásuk a magyar gazdaságból. Olyanok is elmentek, akikre föl lehetne vagy lehetett volna építeni azt a fajta ellenzéki hátteret, ami ellent tudna tartani a Fidesznek.

"És ha most az a kevés ember is, aki még van, elmenne, akkor nem lesz bázis, akire építsünk. Szellemi háttér nélkül a végén eljuthatunk oda, hogy ilyen kis partizánokként működünk foltokban, és akkor abból aztán nagyon nehéz bármit is összeszervezni" - teszi hozzá.