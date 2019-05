Tényleg csak 12 milliárd forintot érne az MKB Bank?

„Az eszközök értéke az előző évi 455 Mft-ról 1.779 Mft-ra növekedett. Ennek oka, hogy a vállalkozás értékesítette a részesedéseit és az azokból befolyt összeget más, új befektetésekben helyezte el.” Ez olvasható a Promid Invest Zrt. 2018-as beszámolójában, amely céget Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója alapította 2017 áprilisában. Melyet követően közel tíz százalékot vásárolt bankja részvényeiből. Közvetve, úgy, hogy az addig titokzatos, luxemburgi-szingapúri hátterű, az MKB-ban 30 százalékos tulajdonos Blue Robin Alap gazdája, a Magyarországon bejegyzett Graha Hungary Investments Zrt. egyharmadát szerezte meg. Hogy mennyiért, az üzleti titok, ám abból, hogy az MKB-ért 2016-ban 37 milliárdot fizetett a három magánbefektető – a Blue Robin Alapon kívül a Metis Magántőkealap és a Pannónia Magánnyugdíjpénztár –, 3,7 milliárdos vételárra lehetett következtetni. Annak alapján azonban, hogy a Graha a 2017. évi beszámolójában azt közölte a tranzakcióról, hogy némi nyereséggel adott túl a pakettjén, a piacon akár a 4 milliárdos vételárat sem tartották kizártnak.

Ugyanakkor sokan kételkedtek abban, hogy honnan volt ennyi pénze az addig adótanácsadói, jegybanki alelnöki múlt után az MKB vezetőjévé vált Balognak. Az Index.hu úgy értesült, hogy nem is saját zsebből fizetett ennyit, hanem Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás segítette ki hitellel. Aki egyrészt akkor már rendelkezett egy bankkal, a később csúfos véget ért, idén márciusban végelszámolás alá került NHB Növekedési Hitel Bankkal, másrészt a Graha másik kétharmadát Szemerey cége, a BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft. vette meg.

Akárhogyan is történt, a Promid Invest közlése, miszerint az eszközei a részesedései értékesítése és az új befektetések létesítése következtében 2018-ban nettó módon 1,3 milliárd forinttal nőtt, némi zavart okoz a kalkulációban. Hiszen a Promid egyetlen ismert befektetése a tavaly júniusban eladott 10,76 százalékos MKB-pakett volt, miközben a nyilvánosan fellelhető új szerzeményekről nem feltételezhető, hogy azokba sokat tett volna a cég. A Promidnek ugyan van négy befektetése is, ám ezek jegyzett tőkéje meglehetősen alacsony. A Promid Equity Zrt. 2018 októberében 5,1 millió, a Promid Property Kft. 2018 novemberében 3 millió, a Promid Consulting Kft. 2019 januárjában 3 millió forinttal jött létre – igaz, ez utóbbi nem is szerepelhet a tavalyi beszámolóban. Van még egy Promid néven bejegyzett cég, a Promid Finance Zrt., amely viszont 2017 decemberében alakult, ugyancsak 5 millió forintos jegyzett tőkével, amelynek mértéke azóta sem változott.

Ha viszont a Promid tényleg csak 1,3 milliárdot kapott az MKB pakettjéért, az azt jelentené, hogy e tranzakció mindössze 12 milliárdra értékelte a tőzsdére frissen bevezetett bankot, miközben annak saját tőkéje több mint tízszer ekkora volt az elmúlt két évben: 2017 végén 141,3 milliárd, 2018 végén pedig 159,6 milliárd forint.

Következtetésünkkel szembesítettük Balog Ádámot, akinek kérésére a Promid Invest Zrt. vezérigazgatója, Galgóczy Gergely a következő választ adta: "A Promid Invest Zrt. valamennyi nyilvánosan hozzáférhető adata a vonatkozó közhiteles nyilvántartásokban akár online is fellelhető, ezekből olyan következtetést von le, amilyet szeretne, amennyiben az így levont következtetése üzleti titkot nem sért, valós tényt hamis színben nem tüntet fel, avagy nem állít, vagy híresztel valótlant. Felhívom a figyelmét, hogy minden olyan adat, tény, információ, melyhez a nyilvánosság tagjai nem férnek hozzá a Promid Invest Zrt., illetve annak tulajdonosai üzleti titkának minősül, melynek felfedésére nem kötelesek."

Egyébként hasonló nagyságrend jön ki abból is, hogy a Promid a 2018-as évét 1,48 milliárd forintos nyereséggel zárta, 1,2 milliárddal többel, mint a 2017-es évét. A kimutatások egyébként nem utalnak arra, hogy milliárdokat kitevő hitelből vette meg a Promid az MKB-pakettet: 2017-es beszámolójában mindössze 173,3 milliós kötelezettséget mutatott ki, ebből 169,2 millió volt rövid, 4,1 millió pedig hosszú lejáratú. A 2018-asban pedig már csak egy hosszú lejáratú kötelezettsége szerepel, egy személygépkocsi (BMW) megvásárlását finanszírozó, nem részletezett mértékű kölcsön.