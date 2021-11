A világ tíz legsikeresebb elektromos járműgyártója közül hat a Continental gumiabroncsait választotta

Nemzetközi adományplatformot indított a Continental a fenntartható koronavírus-segítségért

A Continental alkalmazottai világszerte összefognak a koronavírus-járvány terjedésének és következményeinek megfékezése érdekében, és számos kezdeményezésen keresztül nyújtanak testre szabott segítséget. A vállalat munkatársai az elmúlt hónapokban innovatív koncepciókat dolgoztak ki és saját ötleteiket valósították meg, mellyel hozzájárultak az egészség és a közjó védelméhez. A fenntarthatóság és a veszélyhelyzeti segítségnyújtás támogatása érdekében a Continental létrehozta a For One Another, vagyis Egymásért Alapot, a DSZ - International Giving Foundation-nel együttműködésben.