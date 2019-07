IQ-t kapnak a kereszteződések és az utcai lámpák

A világ népessége egyre csak növekszik, és velük a járművek száma is. Jelenleg a világ népességének több mint a fele városokban él, és a becslések szerint az elkövetkező pár évtized során újabb 2,5 milliárd ember fog városokba költözni. Ahogyan növekszik az autók, kerékpárok és gyalogosok száma, a halálos balesetek kockázata is emelkedik. Azért, hogy választ tudjon adni erre a problémára, a Continental egy hatékony stratégiát fejlesztett ki, melynek célja, hogy megakadályozza az ütközéseket.

A technológiai vállalat nagy figyelmet fordít a kereszteződésekre, ahol az Egyesült Államok közúti baleseteinek körülbelül 40%-a történik a Michigani Egyetem Közlekedési Kutatóintézetének jelentése szerint. Először két város kereszteződéseiben fogják ezeket az új infrastruktúra-technológiákat hosszú távon tesztelni: az Egyesült Államokban a Michigan államban, illetve, Kínában. A tesztelés még idén nyáron megkezdődik, és a két városban begyűjtött eredmények fogják képezni a Continental jövőbeli Smart City programjainak alapját.

Smart City pilot programok: hosszú távú tesztek mindennapi városi szituációkban

A Continental által az Intelligens Infrastruktúrához fejlesztett okos városi technológiák széles körét, mint például az intelligens kereszteződéseket és intelligens utcai lámpákat fogják telepíteni ezen a két Smart City pilot helyszínen. Ezek a kereszteződések,valamint a hozzájuk tartozó közlekedési és utcai lámpák számos érzékelővel, valamint út menti egységgel lesznek ellátva, amely az infrastruktúra és a jármű közti kommunikációt (I2V) teszi lehetővé, azaz lehetőséget nyújt arra, hogy a jármű és az infrastruktúra adatot cseréljen. A kereszteződések környezete az érzékelők által begyűjtött adatok szerint lesz modellezve.

Az I2V kommunikációnak köszönhetően a gyalogosok és sofőrök is riasztást kapnak a veszélyes közlekedési helyzetekről, így a potenciális balesetek megelőzhetők. Az útfelhasználók helyzetével és mozgásával, valamint az adott forgalmi szituációval kapcsolatos információk a kereszteződések, az utcai lámpák, és a kapcsolt járművek között fognak cserélődni a dedikált rövid hatótávú kommunikáció (DSRC) vagy celluláris-V2X (C-V2X) rendszer segítségével. Ez a technológia például felhívhatja az autóvezető figyelmét az eltakart gyalogosokra, vagy a forgalom egyéb védtelen felhasználóira kanyarodás közben. Azt is megakadályozhatja, hogy a forgalmon keresztül balra kanyarodni készülő járművek nem látható érkező járművekkel ütközzenek. Az intelligens utcai lámpák az intelligens kereszteződések mellett a parkolóhely-kezelés és a forgalomáramlás-elemzés számára is értékes adatokkal szolgálnak. Az intelligens utcai lámpák adatokat gyűjtenek be a forgalom sűrűségéről, amit aztán az intelligens kereszteződésnek továbbítanak. Ezeket az adatokat ezután rengeteg célra fel lehet használni, például a közlekedési lámpafények változtatásának vezérléséhez a járművek által kibocsátott emisszió és a kereszteződésekben töltött állásidő csökkentésének érdekében. Az intelligens utcai lámpák emellett automatikusan szabályozzák a fényerősségüket is, hogy energiát spóroljanak és csökkentsék a költségeket.

Az olyan jövőbeli mobilitást érintő innovációk, mint például az önvezetés szempontjából a Smart City pilot programok létfontosságú teszteknek számítanak, ezért is fogják a Continental tesztmérnökei önvezető autókkal is kipróbálni az intelligens infrastruktúra és az automata vezérelt járművek közötti kommunikációt. A valós forgalmi helyzetekben való alkalmazásuk fontos tapasztalattal fog szolgálni a létező és új technológiák fejlesztéséhez. Az intelligens infrastruktúra egyes elemeit a Continental már a világ különböző helyszínein tesztelte is, például az intelligens kereszteződést a Kalifornia állambeli Walnut Creek-ben. Most ezeket az innovatív megoldásokat két városban fogják kombinálni, hogy egy közös, nagy hatékonyságú rendszert alkossanak.

Az intelligens kereszteződések és utcai lámpák beszélnek az autókhoz, és megakadályozzák az ütközéseket

A Continental túlmegy a jármű határain és belép az infrastruktúrába, hiszen a jövő mobilitása olyan megoldások kifejlesztését teszi szükségessé, amelyeknek sokkal többre kell vonatkozniuk egy-egy járműnél. Ezért alkalmazza a Continental a járműtechnológiában szerzett szakértelmét a csúcstechnológiás vezetést segítő rendszerekhez, összekapcsolt kommunikációs rendszerekhez és érzékelő-technológiákhoz az innováció érintett területein. A népességnövekedés tükrében a digitálisan összekötött kereszteződések és utcai lámpák különösen fontos szerepet töltenek be. Az Amerikai Szövetségi Autópálya-felügyelet szerint négyből több mint egy halálos közúti baleset kereszteződések körül fordul elő az Egyesült Államokban. Az áldozatok többnyire védtelen útfelhasználók, akik a védelmező, fejlett vezetést segítő rendszerek által nyújtott előnyök nélkül közlekednek.

Az intelligens kereszteződésnél akár már egyetlen összeköttetésben álló autó is jól járhat a kereszteződéssel kapcsolatos információkkal, és ezáltal a forgalom többi, nem-kapcsolt felhasználója is. Az intelligens infrastruktúra tovább növelheti ezeknek a rendszereknek a pozitív hatását, ami azt jelenti, hogy a balesetek száma nagyban csökkenthető, így még egy lépéssel közelebb kerülhetünk egy balesetektől teljesen mentes világ jövőképéhez.