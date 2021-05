Ötvenmillió fékvezérlő elektronika Budapestről

A Continental budapesti gyárának munkatársai közösen ünnepelték meg a mérföldkő jelentette sikert, mely eseményen részt vett és beszédet mondott Dr. Palkovics László, Magyarország innovációs és technológiai minisztere, Matthias Matic, a Continental járműdinamikai üzletágáért felelős alelnöke és Dr. Keszte Róbert, a budapesti Continental ügyvezető igazgatója.



“Gyárunk fennállásának immár több, mint 30 éve során munkatársaink szorgalma és elkötelezettsége mindig nagyban hozzájárult a versenyképességünk biztosításához és vevőink bizalmának megtartásához. A tevékenységünk ma már magasan digitalizált és automatizált, munkatársaink kompetenciái folyamatosan fejlődnek. Ma ennek a szemléletnek köszönhetően ünnepelhetjük az ötvenmillió legyártott fékrendszerünket és ez az a képessége vállalatunknak, amivel megalapozzuk a sikeres jövőnket az új autóipari korszakban” - mondta Dr. Keszte Róbert, a budapesti Continental ügyvezető igazgatója.

A jövő gyára Budapesten

A Continental budapesti telephelyén a jövő mobilitása számára az önvezető, internetre csatlakozó és elektromosan meghajtott járművek legfontosabb komponenseinek előállítása történik. A gyár innovatív és csúcstechnológiákat alkalmazó gyártási megoldásait és kimagasló eredményeit az elmúlt években is már többször elismerték: 2019-ben, majd ezt követően 2020-ban is elnyerte az Év Gyára díjat, 2020-ban az Év beszállítója díjjal ismerték el, továbbá hazánkban évek óta Ipar 4.0 mintagyárként vállal szerepet a hazai gazdasági szereplők technológiai felzárkóztatásában.

A budapesti Continental gyár kezdetben komfort-elektronikai termékek gyártásával foglalkozott, majd folyamatosan új termékcsoportokat vezetett be, mint például a 2001 óta gyártott kiváló minőségű fékrendszer vezérlőelektronikák, melyek óriási sikert hoztak. A cég az elmúlt négy évben eredményesen tovább bővítette termékpalettáját az internetes kommunikáció és infotainment területén, ami telematikai vezérlőegységek, kijelzők és multimédiás eszközök, valamint műszarfalak gyártását jelenti. Emellett a cég harmadik pillére az elektromobilitás, teljesen elektromos meghajtású és hibrid járművek invertereit és vezérlését gyártják, például a „World Car of the Year 2019” nyertesének, a Jaguar I-Pacenek a teljesítményelektronikája is Budapesten készül. Ugyancsak itt gyártják a világ első szériában gyártott 48V-os BSG termékeit, melyekkel 20%-os károsanyag kibocsátás érhető el, minimális költségnövekedéssel.



Csúcstechnológia és innovatív termékek

A fékezés kritikus része a közlekedés biztonságának, ezért a fékrendszernek kiemelt minőségi és megbízhatósági követelményeknek kell megfelelnie. A Continental elektronikus fékrendszerei nagy teljesítményű fékezési képességet, valamint stabilitást biztosítanak minden helyzetben és időben. Ezenkívül a Continental moduláris és méretezhető, úgynevezett Future Brake and Motion Systems rendszert fejlesztett, mely a bonyolult „fékezési folyamat” során számos különféle, külső és belső érzékelő jelforrás feldolgozásával biztosítja a legbiztonságosabb módját a jármű mozgásának és sebességének szabályozására.



Miközben a Continental ER100 kódjelű fékvezérlő elektronikával működő MK100 fékrendszerre a piaci kereslet továbbra is adott, már az új generációs MK C1 és MK C2 termékek gyártása is folyamatban van, melyek már az önvezető és asszisztens vezetési funkciókat is támogatják.