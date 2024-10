Egyre több a fiatal emlőrákos nő: megdöbbentő, mi lehet az oka

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az elhízás a mellrák fiatalabb diagnosztizálásának másik mozgatórugója lehet, de az összefüggés bonyolult. Úgy gondolják, hogy az elhízás egyike azon számos tényezőnek, amelyek együttesen kiválthatják a korábbi pubertást. Az emlőrák kockázatát akár 30 százalékkal is növelheti, de a kutatások szerint ez csak a menopauza utáni nőknél fordul elő, különösen, ha egy nőnek is nehézségei vannak a vércukorszint szabályozásával.

A Frontiers in Toxicology folyóiratban ez év elején megjelent tanulmány szerint közel 200, a mellrákhoz köthető vegyszert használnak élelmiszer-csomagolásban, beleértve a kartonpapírt is. Más tanulmányok azt sugallták, hogy a csak ösztrogént tartalmazó fogamzásgátlás kis mértékben növelheti a női mellrák kockázatát.

"Ha 11 éves kor előtt kezdődik a menstruáció, nagyobb a mellrák kockázata" – mondja Dr. Eleonora Teplinsky, egy New Jersey-i emlő- és nőgyógyászati ​​onkológiai osztályvezetője.

A 2000 és 2005 között született lányok első menstruációja átlagosan a 12. életévük betöltése előtt alakult ki, fél évvel korábban, mint a 40-50 évvel korábban születetteknél. A korai és nagyon korai menarche aránya is emelkedett, 15,5, illetve 1,4 százalékra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!