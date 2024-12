Gyógyszerre van szüksége karácsonykor? Mutatjuk, hogy lesznek nyitva a patikák

Az utolsó pillanatban észbe kapók még december 24-én is vásárolhatnak.

December 31-én a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint dolgoznak a patikák, de némely gyógyszertár csak 14 óráig lesz nyitva. Január 1-jén kizárólag a 0-24 órás, ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak látnak el szolgálatot.

Az NNGYK közleménye szerint december 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati vagy pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak majd ügyeletet. December 25-én és 26-án kizárólag a 0-24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

