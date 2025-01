Hadházy Ákos: újabb csontváz esett ki az Uzsoki VIP Osztályából

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„Tehát Papcsák Ferencnél kell kiperelnem a szerződéseket. Azóta egyébként még egyszer bebizonyosodott, hogy az információim helytállóak. Kollégámnak sajnos térdműtétre van szüksége, és épp az Uzsokiban műtenék. 2 év múlva kerülne rá a sor, de azt mondták neki, hogy ha fizet az VIP-osztályon 1 millió forintot, néhány hét múlva meg tudják csinálni. Kérdezte kit kell keresnie, és az orvos szintén Papcsák cégét adta meg. Azt is hozzátették, hogy áfa-mentes számlát állítanak ki, ami adóűgyi szakértők szerint pénzügyi nonszensz”.

A képviselő azóta sem kapta meg a szerződéseket, de véleménye szerint az eddig kiderített információk is egyértelműen bizonyítják, hogy Papcsák Ferenc cége fölözi le az Uzsoki VIP Osztályának bevételének egy részét.

Hadházy arra is rámutatott, hogy egyrészt a hévízi ügy kapcsán a szerződéseket sem kapta meg eddig, de újabb meglepetés érte, amikor a kórház egyik ügyvédje azt monda, a kért szerződéseket ugyan összerakták neki, de az Országos Kórházi Főigazgatóságtól (OKFŐ) nem kaptak engedélyt, hogy el is küldjék. Ez az ügyvéd pedig Papcsák Ferenc ügyvédi irodájában dolgozik. A kórház oldalán megtalálható, 5 milliót meghaladó szerződésekben ugyanis jól látható, hogy a Papcsák Ügyvédi Iroda ad tanácsokat a kórháznak.

Hadházy szerint ebbe a „paradicsomba” nem lehet csak úgy bejutni, ennek egyik kulcsa, hogy Papcsák Ferenc cégén, a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-n keresztül kell bejelentkezni, és ők állítják ki a számlát is.

„Úgy tűnik, rendszerszintű dologról van szó, ugyanis kiderült, hogy az Uzsoki VIP Osztályához még egy fideszes képviselőnek, a volt zuglói polgármesternek, az MNB felügyelőbizottsága elnökének, Papcsák Ferencnek is köze van” – jelentette be a tájékoztatón a képviselő, aki szerint ennél visszataszítóbb ügy kevés van, mikor valaki nyerészkedik az összeomlófélben lévő állami egészségügyön.

Hadházy szerint bár a kórház vezetése visszatartja az adatokat, időközben kiderült, hogy nemcsak a Smart Hospital Kft., hanem egy másik cég is érdekelt a furcsa ügyletben.

A képviselő szerint a visszatartott szerződések fontosak abban a tekintetben, hogy ki és mennyit keres a VIP ambulancián, de az igazi botrány az, hogy az Uzsoki VIP ambulanciáján pénzért mindenkit AZONNAL ellátnak, miközben a sürgősségin akár 8 órát is várhat, aki nem tud súlyos százezreket kipengetni egy röntgenért és egy laborért.

A képviselő feljelentést tett csalás miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a feljelentés alapján nyomozást is indított arra hivatkozva, hogy a Smart Hospital a szokásosnál magasabb díjszabást állapított meg, és az általuk kiállított számla sem felelt meg a vonatkozó előírásoknak.

Hadházy azt írja, a kórház vezetése szerint a turistalehúzós eset egy vasárnapi napon történt, és a kórházvezetés szerint akkor sem az éppen állami szolgálatban ügyeletes személyzet, hanem a munkaidőn kívül, „maszekban” ügyeletet adó orvos látta el a beteget – holott a páciensen koponya CT-t és röntgent is végeztek, nyilván nem a külön VIP-részlegen.

A képviselő tudomására jutott egy másik eset is: egy magyar betegnek 2026-ra adtak időpontot térdprotézisműtétre, ám végül 2 millió forintért 3 héten belül megoperálta ugyanaz az orvos, ugyanabban az állami kórházban, csak a „VIP Osztályon”.

A független országgyűlési képviselő már korábban is foglalkozott az Uzsoki Kórház VIP osztályának ügyével. Az online sajtótájékoztató előzménye, hogy a kórház hónapok óta halogatja a VIP részleg szerződéseinek kiadását. A fizetős, soron kívüli ellátást nyújtó részleg létezése úgy derült ki, hogy egy fejfájós turistának 1650 euróról állítottak ki számlát. A borsos számlát azonban nem a kórháztól kapta, hanem egy hévízi fideszes képviselő, Gelencsér János cégétől, a Smart Hospital Kft-től. A cégről írtunk korábban:

