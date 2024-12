Itt az új háziorvosi ügyelet kétéves mérlege: elképesztően sok orvos tűnt el a rendszerből

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a jövőben az ellátásszervezéssel foglalkozó OKFŐ praxiskezelőként fellépve racionalizálni fogja az alapellátásban a körzeteket. A gyakorlatban az jelenti, hogy a betöltetlen háziorvosi praxisok és az 1200 fő alatti körzetek beolvadnak majd egy másikba. 2028. január 1-jéig pedig a gazdaságtalan, 300-400 fős, de racionálisan fenn nem tartható praxisokat is kivezetik. A kormány terve, hogy öt év múlva nem lehet olyan körzet a gyermek-alapellátásban, ahol a 600 főt, a felnőtt alapellátás esetében pedig az 1200 főt nem éri el a betegszám.

2023-ban hagyta ott praxisát a IX. kerület egyik legkedveltebb háziorvosa, Dr. Eörsi Dániel is, aki rendhagyó módon, a közösségi oldalán búcsúzott pácienseitől. Egy hónapig naponta posztolt az ott töltött éveiről, tapasztalatairól, és az igazi reformra szoruló alapellátás helyzetéről. Erről itt írtunk, az egykori háziorvos gondolatai mai napig érvényesek:

Lapunkban korábban mi is írtunk olyan háziorvosokról, akik kifejezetten az új ügyeleti rendszer anomáliái miatt hagyták ott a praxisukat, amelyen sokan huzamos ideje képtelenek túladni. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) saját álláskereső portálján jelenleg is 321 praxishirdetés található, melyek többsége háziorvosoké.

A Hajdú-Bihar vármegyei másfél éves pilotprogramot követően az új ügyeleti rendszert 2023 februárjától Hajdú-Biharban, márciustól Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezették be. Ez volt az indulás, és azóta már az egész országban, sőt, októbertől már Budapesten is a sokat kritizált új ügyeleti rendszer van érvényben.

2023. február 1-jén új ügyeleti rendszert indítottak el Magyarországon. Addig is óriási ütemben fogytak a háziorvosok, ám a friss decemberi adatok szerint megdöbbentő számban hagyták ott a pályát az elmúlt két év alatt.

