Kunetz Zsombor már megint egy elképesztő sztorit hozott a János Kórházból – újra leáll a betegellátás egy fontos része

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

"A János Kórház CT berendezésének leállása azzal a következménnyel jár, hogy a János Kórház számos súlyos, akár életveszélyes betegellátása is leáll, hiszen CT nélkül nincsen sem súlyos baleseti sérült ellátás, sem stroke ellátás, de értelmezhető sürgősségi ellátás sem.

"A János Kórház CT berendezésének leállása azzal a következménnyel jár, hogy a János Kórház számos súlyos, akár életveszélyes betegellátása is leáll, hiszen CT nélkül nincsen sem súlyos baleseti sérült ellátás, sem stroke ellátás, de értelmezhető sürgősségi ellátás sem.

- írja Kunetz. Tehát a kórház vezetése már a november 9-ei leállás idején is tervezte a kötelező karbantartást, ezt azonban nem hozták előre a hibajavítás idejére.

Így történt ez a János Kórházban is, ahol már október 22-én értesítették az NNGYK-t, hogy november 28-án lesz a tervezett karbantartás ideje, ezért aznap reggel 8 órától este 20 óráig a CT leáll"

Így történt ez a János Kórházban is, ahol már október 22-én értesítették az NNGYK-t, hogy november 28-án lesz a tervezett karbantartás ideje, ezért aznap reggel 8 órától este 20 óráig a CT leáll"

Ezen időpontot általában jó előre lehet tudni is.

Ezen időpontot általában jó előre lehet tudni is.

Az ok?

Egy hónapon belül másodszor áll le a kórház CT-je. A józan, paraszti ész is hiányzik a vezetésből?

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!