Pintér Sándor nem igazgatót cserélt, hanem lefejezte az intézetet – már az okát is sejtik

Szerdán jött ki a hír, hogy Pintér Sándor belügyminiszter indoklás nélkül visszavonta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Polgár Csaba vezetői megbízását.

A Népszava viszont úgy értesült, hogy nemcsak a főigazgató távozik, hanem a főigazgató mellett menesztették helyettesét, Takácsi -Nagy Zoltánt, Patócs Attila orvosigazgatót és Simonyikné Illés Erzsébet gazdasági igazgatót is.

Polgár Csaba egyébként már el is köszönt munkatársaitól, távozásának körülményeiről nem kívánt nyilatkozni.

A lap úgy tudja, hogy az intézet dolgozói között elterjedt a hír, hogy az Onkológiai Intézetet a Semmelweis Egyetemhez kívánják csatolni, ám kérdésükre ezt a Belügyminisztérium cáfolta.

Az Országos Onkológiai Intézet főbejárata - szemet vetettek rá?

Fotó: Facebook

"A dolgozók között terjedő értesülésnek az is alapot adhatott, hogy tavaly márciusban több országos intézetet is integráltak a Semmelweis Egyetembe, így az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet (OORI) és az Amerikai úti idegsebészetet is.

Tavaly április végén Merkely Béla lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy a fennmaradó országos intézetek között van még olyan, amelyet szívesen látna az egyetem kötelékében. Azt, hogy konkrétan melyiket, az olvasóink fantáziájára bízta, de az egyetem portfólióját áttekintve kézenfekvő: az onkológiai intézet is a Semmelweis célkeresztjében lehet"

- teszi hozzá a Népszava. A lap azt is tudni véli, hogy az Onkológiai Intézet új vezetője is a Semmelweis Egyetemről érkezhet, méghozzá Dank Magdolna, az egyetem vezető onkológusa személyében. Őt egyelőre nem tudta elérni a lap.