Nincs megállás: tovább erősödhet az ingatlanpiac 2025-ben

Lendületesen kezdte az év végét az ingatlanpiac, és várhatóan a következő hónapokban is élénk marad a forgalom.

Decemberben is sokan vásároltak ingatlant. Fotó: Depositphotos

A Duna House becslése alapján 2024-ben 124 508 ingatlanpiaci tranzakció valósult meg, a várakozásoknak megfelelően 18 százalékkal több az előző évinél, prognózisuk szerint tranzakciószámokban és árakban is 10-20 százalékos erősödés várható 2025-ben.

