2025: ködösítő kiberbűnözők és demokratizált kibertámadások

Sokáig nem hitték el a cégek, hogy tényleg jönnek a szigorúbb kiberbiztonsági szabályozások, sokan pedig a kivárásra, megúszásra játszottak. Ennek most vége.

Kapcsolódó cikk Sokan megpróbálnak kibújni a szabályok alól, de a kiberbiztonságban ezt többszörösen megbánhatják Sokáig nem hitték el a cégek, hogy tényleg jönnek a szigorúbb kiberbiztonsági szabályozások, sokan pedig a kivárásra, megúszásra játszottak. Ennek most vége.

A vállalatba való sikeres beszivárgás utáni kizsákmányolás többé már nem egyirányú folyamat. A támadók egyre gyakrabban támaszkodnak a „double dip” (szabad fordításban “kettős merítés”) megközelítésre, hogy befektetéseikhez jobb megtérülést (ROI-t) érjenek el. Például ha kriptovalutát lopnak, akkor sütikre és azonosító dokumentumokra is szert tesznek, hogy azokat további bűncselekményekhez használják fel.

A kiberbűnözők profitálnak az LLM-ek használatának jelenlegi fejlesztéséből, amely a modellek összekapcsolásából áll, hogy összetettebb feladatokat oldjanak meg. Például ahelyett, hogy csak a ChatGPT-t használnák egy kódsor megírásához, a kiberbűnözők már több LLM-et is kombinálhatnak, hogy kiterjedtebb projekteket hozzanak létre, például MI által generált weoldalakat , videókat vagy deepfake-eket.

A kiberbűnözők egyre gyakrabban alkalmaznak elterelő taktikákat, hogy elfedjék alapvető tevékenységeiket és zavart okozzanak a védelmi erőfeszítésekben. A kisebb támadási műveletek lekötik a válaszadó erőforrásokat, és a védelmi rendszer általános hatékonyságának csökkenéséhez vezetnek. Ez egyensúlyhiányt hoz létre a jó fiúk és a rossz fiúk között, még jól felépített kiberbiztonság mellett is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!