A DK most nagyon ráérzett, hogy mivel lehet megdönteni az Orbán-rendszert

Vadai Ágnes a videóban hangsúlyozta, hogy a vízvezetékrendszer korszerűsítése az állam feladata lenne, az állampolgárok azért fizetnek, hogy ezt a problémát az állam oldja meg. A DK képviselői a videósorozatban arra is keresik a választ, hogy mi történik Magyarországon a vízcsövekkel, mikor oldja meg ezeket a problémákat az állam, és hová lettek azok a pénzek, amikből a kormánynak már rég meg kellett volna oldani a vízvezetékrendszer korszerűsítését.

Vadai Ágnes és Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselői a “Megkóstoljuk a vizedet!” címmel indított vízellenőrző körútjuk során Klárafalva után Kecskemétre is ellátogattak, ahol pár napon belül ugyanott volt csőtörés, elárasztva az utcát és egy családi házat, egymás után háromszor. Az első csőtörés során 1200 köbméter ömlött a családi ház kertjébe: a járda, az úttest fele, a garázs, a ház előkertje a kerítéssel és a növényzettel együtt eltűnt, a sövény pedig beszakadt. A problémára Bodrozsán Alexandra, a Demokratikus Koalíció kecskeméti önkormányzati képviselője hívta fel a figyelmet, aki azt is elmondta a DK alelnökeinek, hogy a helyi vízvezetékrendszer elöregedett, az eltört cső körülbelül 60 éves volt, így nem meglepő, ha a csövek nem bírják a napi terhelést.

