Áll a bál Budapesten, jogi útra terelik az ügyet

Hónapok óta jogszabályellenesen működik a Fővárosi Önkormányzat, mivel a közgyűlés nem választott főpolgármester-helyettest – jelentette be Sára Botond, Budapest főispánja kedden. A fővárosi kormányhivatal vezetője szerint a kormányhivatal felszólítására sem történt előrelépés, ezért bírósági útra terelik az ügyet, erről a Telex írt.

Sára Botond Facebook-oldalán közzétett videójában a költségvetéssel kapcsolatban is kritikát fogalmazott meg. Elmondta, hogy ha a főváros szerdán a jelenlegi formában fogadja el a költségvetést, az jogszabályellenes lesz. A főispán szerint Karácsony Gergely sem tagadja már, hogy csődközeli helyzetbe került Budapest, ami veszélyezteti a város működőképességét.

A főispán emlékeztetett: már múlt héten is jelezte, hogy a kormányhivatal nem fog asszisztálni egy jogszabálysértő költségvetés elfogadásához. Kritikája szerint a főpolgármester nem akarja befizetni a szolidaritási hozzájárulásból a szegényebb településeknek járó 50 milliárd forintot a központi költségvetésbe.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely: A kormánytól kell félteni Budapest költségvetését A kormány hivatala „meg akarja támadni” Budapest költségvetését, ezzel veszélyezteti a város működőképességét – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán kedden.

Karácsony Gergely korábban azzal indokolta a döntést, hogy ezzel kívánják megőrizni Budapest önrendelkezését. Sára Botond szerint azonban ez nem oldja meg a főváros problémáit, hanem csak időhúzás, amely tovább nehezíti a helyzetet.

A főpolgármester-helyettesi pozíció betöltése novemberben is elmaradt. Karácsony Gergely ekkor Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust javasolta helyettesnek, a képviselők azonban a napirendről is levették az erre vonatkozó előterjesztést. Baranyi Krisztina figyelmeztetett: ha a főváros továbbra is jogszabályellenesen működik, az a közgyűlés feloszlatásához és új választások kiírásához vezethet.