Botrány: ezt posztolta a nemzeti gyásznapon a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet kutatója

A lap emlékeztet, hogy Somkuti októberben lett a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz tartozó Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet kutatója, főnöke Horváth József volt III/III-as titkosszolga. Somkuti október közepén az Ukrajnát támogató nyugati országokról azt mondta az Ultrahang podcastjában ), hogy jó, hogy '56-ban nem segített nekünk a Nyugat, mert mi is úgy járhattunk volna, mint az ukránok.

Somkuti a poszthoz egy fekete-fehér fotót is kitett, rajta egy tankkal és egy november 4., nemzeti gyásznap felirattal.

Somkuti Bálint, hadtörténész, biztonságpolitikai elemző, a Mathias Corvinus Collegium kutatótanára a nyilvánosan elérhető szerkesztési előzmények szerint egy perccel később, 7.09-kor módosította a posztot, ami most már így szól:

