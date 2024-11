Csak irigykedünk: vadonatúj, 22 milliárdba kerülő magángép tűnt fel a NER környékén

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

- írja az Átlátszó, hozzátéve, hogy néhány ismert útja idején a gép időnként együtt mozgott más, NER-es kötődésű magángéppel, valamint egy Mészáros Lőrinchez köthető helikopter is többször repült ehhez a géphez.

Mindez arra utal, hogy az OE-LOT lajstromjelű gépet – valamilyen pénzügyi konstrukcióban – Budapesten 'vette' valaki, amely abból is sejthető, hogy a repülőnek több olyan útja is volt, amikor egy vagy akár több mint két hétig külföldön maradt az utasával. Ez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy nem egyszerű, alkalmi bérlésről van szó: a privát jetet ilyenkor a 'tulajdonos' vagy hozzá köthető személyek használják"

A tulajdonos személyét nem lehet pontosan beazonosítani. "A magángép – az útvonaladatai szerint – 2024. szeptember 4-én hagyta el a kanadai gyárat, és repült át Montreálból először Bécsbe, majd pár nappal később onnan Budapestre. A magyar főváros nemzetközi repülőtere azóta is bázisa a privát jetnek: innen indul útnak, és ide is érkezik vissza.

Az Átlátszónak tűnt fel , hogy feltűnt egy új magánrepülőgép Budapesten. Az OE-LOT lajtsromjelű gép a korábban már például Mészáros Lőrinchez kötött OE-LEM lajtsromjelű géphez képest is előrelépést hoz tulajdonosának, ugyanis ez a Bombardier új, Global 6500-es típusának egy 2024-es gyártású példánya. Ez elsősorban abban különbözik a Budapesten eddig látott 6000-estől, hogy nagyobb hatótávolságot kínál a kívételes luxus mellé.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!