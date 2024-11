Elhatárolódott Varnus Xavértól és lemondta koncertjét a Debreceni Zsidó Hitközség

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Kapcsolódó cikk Magyar Péter kitálalt: a kormány a titkosszolgálatokat is beveti a Tisza Párt ellen A Tisza Párt elnöke szerint illegális maffiamódszereket használ ellene a kormány a miniszterelnök tudtával.

Vasárnap Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatón azt állította hogy lejárató felvételeket készítenek róla, valamint több közéleti szereplőről és az egész országot megdöbbentő és megrázó pedofil bűncselekményeket is belekeverik majd a lejárató hadjáratba. Azt mondta, hogy többek között Lakatos Márk, Alföldi Róbert és Varnus Xavér ügyéről is szó lesz:

Perintfalvi Rita bejegyzése arról szól, hogy Nürnbergben emlékhelye van a haláltáborokban kivégzett ötvenezer meleg embernek. A többségében férfi áldozatokra azt sütötték rá, hogy „gyermekmegrontók” voltak. A teológus emlékeztet, a melegség és a gyermekekkel való szexuális visszaélés szándékos, politikai célzatú összemosása a harmincas évekből ered, most pedig Magyarországon visszatér a vérvádak kora. Szerinte Dúró Dóra a gyermekvédelem égisze alatt 21. századi pogromokat készít elő, és a jóakaratú emberek ebben a helyzetben nem maradhatnak passzívak, Dúró Dórát és a Varnus Xavérral kapcsolatos cikk szerzőjét, Füssy Angélát „nem csupán a közéletből kell kizárni, de minden lehetséges jogi eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy elnyerjék büntetésüket”.

Vasárnap myilatkozatban állt ki Varnus Xavér mellett Perintfalvi Rita A teológus közölte, állásfoglalását egyeztette az orgonaművésszel, ez egyben az ő reakciója is az őt ért vádakra, számolt be a Magyar Narancs .

A Debreceni Zsidó Hitközség 2024. november 25-én emlékkoncertet rendez a „Holokauszt 80 Emlékév” keretében a Soá során elpusztított zsidó áldozatokra emlékezve. Horovitz Tamás elnök a hitközség Facebook-oldalán jelentete be, hogy „mély megdöbbenéssel” értesültek a sajtóból a koncert egyik résztvevőjétől, Varnus Xavérról szóló hírekről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!