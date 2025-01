Fontos fővárosi vezető távozik

Távozik Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója, miután Vitézy Dávid kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés többsége minden támogatást megvont Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing feladatait ellátó cégétől – írja a szintén a Klasszis Médiához tartozó Turizmus Online. A lap emlékeztet, a Budapest Brand kulturális, turisztikai és városélmény programok széles spektrumát valósította meg az elmúlt években, köztük a Budapesti Tavaszi Fesztivált, a főváros 150. születésnapjához kapcsolódó programokat. Az általuk szervezett események az elmúlt hónapokban számos rangos nemzetközi és hazai szakmai elismerést nyertek el.

Faix Csaba 2020 eleje óta irányította a Budapest Brandet

Fotó: Facebook / Faix Csaba

Ez volt a Budapest Brandnél töltött öt évem legnehezebb hete – mondta Faix Csaba, aki közösségi oldalán így fogalmazott:

„Az elmúlt években azért dolgozunk, hogy Budapest minden itt élőnek és idelátogatónak izgalmasabb, élményekkel telibb, élhetőbb és befogadóbb hely legyen. A város nemcsak utakból, villamosokból, házakból vagy közművekből áll, hanem eseményekből, kultúrából, közös ünnepekből, megemlékezésekből, élményekből is. A közösen megélt pillanatok segítenek közösséget kovácsolni.”

Faix Csaba 2020 februárban kezdett a Fővárosi Önkormányzat cégénél dolgozni. Mostani posztján addig marad, amíg a folyamatban lévő projektek, valamint a 2024-es év pénzügyi lezárása megtörténik, illetve lezárul a csoportos létszámleépítés. A kialakult költségvetési helyzet ellenére a cég átszervezés és profiltisztítás után is folytatja közfeladatai ellátását.

Vitézy Dávid a Kreatív Facebook-posztja alatt válaszolt Faix Csaba bejelentésére. A Podmaniczky Mozgalom vezetője közölte, többet költöttek városmarketingre és rendezvényszervezésre, mint az utak vagy a villamospályák felújítására összesen, ráadásul az ebből származó bevételek nem a főváros, hanem a kerületek és az államhoz (Magyar Turisztikai Ügynökség) folynak be. Azt is ismertette, a Budapest Brand költségvetésének radikális csökkentése a főpolgármester eredeti költségvetési javaslatának is része volt. Hozzátette, a javaslat értelmében a főváros a 2024-ről áthúzódó tartozásait is inkább a cég eredménytartaléka terhére finanszírozza, így például régóta szükséges útfelújítások előkészítésére juthatott egy kis forrás.