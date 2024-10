Gyökeresen mást mért a Nézőpont Intézet, mint a többi közvéleménykutató

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Kapcsolódó cikk A Tisza már vezet a Fidesz előtt a legfrissebb mérés szerint - nem jött be Rogán Antalék altesti húzása? Két százalékkal mérték magasabbra a Tisza támogatását mint a Fidesz-KDNP-ét. De mi a helyzet a többi párttal?

Az elmúlt hetekben mind a Medián, mind a Zavecz Research, majd őket követően az Idea Intézet is a Tisza Párt fölényét mérte a lakosság körében.

Azok körében, akik biztosra ígérik részvételüket a választáson és meg is neveznek egy pártot, amelyre szavaznának, a Fidesz-KDNP 49 százalékon áll, mögötte a Tisza Párt 34 százalékkal és a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékkal; a DK 3 százalékkal be sem jutna a parlamentbe - írták a közleményben. Az adatokhoz hozzáfűzték, hogy ezen a bázison nem veszik figyelembe azokat a választókat, akik részt vennének a választáson, de valamilyen oknál fogva nem mondják el pártpreferenciájukat, azaz rejtőzködnek.

A Nézőpont Intézet közölte a teljes választókorú népesség alapján mért adatait is. Ezek szerint 36 százalékos népszerűségnek örvend a Fidesz-KDNP. A Tisza Párt 25 százalékos, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékos, a Demokratikus Koalíció pedig mindössze 3 százalékos szimpatizánsi körrel rendelkezik - ismertették.

Az október 14-17-én készült felmérés szerint így továbbra is négypárti parlament alakulna, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat - közölték.

Változatlan a pártverseny állása szeptember vége óta; továbbra is a Fidesz-KDNP vezet 46 százalékkal, a Tisza Párt 35 százalékos, a Mi Hazánk 6 százalékos, a Demokratikus Koalíció (DK) 5 százalékos támogatottsággal bír - közölte a Nézőpont Intézet csütörtökön az MTI-vel a legfrissebb reprezentatív közvéleménykutatása alapján.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!