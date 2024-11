Hadházy Ákos: A minisztériumban van irodája a Schadl-botrány szereplőjének

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Martonovics neve előkerült egy Magyar Péter által készített titkos hangfelvételen is, amelyben Varga Judit igazságügyi miniszter állítólag arról beszél, hogy Martonovics kihúzatott bizonyos „dolgokat” Rogán Antalhoz köthetően a nyomozati anyagokból. Az ügyben indított vizsgálat megállapította, hogy Martonovics nem járt az ügyészségen, és az iratokat nem manipulálták. Varga Judit korábban úgy nyilatkozott, hogy csak azért mondott el dolgokat, mert Magyar Péter ezt akarta hallani és így gyorsabban lezárult az ügy.

A 444 felidézi, hogy az általuk bemutatott nyomozati anyagban egy telefonbeszélgetés is szerepel, amelyben Martonovics elégedetlenkedik Schadlnek egy jelölt teljesítménye miatt, mondván, a vizsga „katasztrófa volt”. Egy másik beszélgetésben Schadl arról beszélt, hogy egy bírót akar elbocsátatni; Martonovics később azt állította, nem emlékszik ilyenre, és ha megtörtént, csupán történetmesélés lehetett.

Martonovics Bernadett, aki korábban a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály vezetőjeként dolgozott, továbbra is az Igazságügyi Minisztériumban tevékenykedik – számolt be Facebook-oldalán Hadházy Ákos, Zugló függtlen országgyűlési képviselője. Martinovics jelenleg vezető kormányfőtanácsos a Nemperes Eljárásjogi Kodifikációs Csoportnál, a legmagasabb fizetési kategóriában.

