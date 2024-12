Ilyen is van? Egy nem kormánypárti lap oknyomozó cikke miatt lépett Polt Péter

A Direkt36 december elején számolt be arról, hogy az akkor még Lázár János irányítása alatt álló Információs Hivatal (IH) az információi szerint megfigyelte az Európai Unió csalás elleni hivatalának, az OLAF-nak a nyomozóit, amikor ők Magyarországon járva vizsgálták az Elios Zrt. visszaélésgyanús tendereit.

A lap értesülései szerint 2018-ban, miután a Hivatal átkerült Szijjártó Péter külügyminiszter felügyelete alá, egy belügyes csapat razziát tartott a hivatalnál, és olyan IH-s iratok érdekelték őket, amelyek kormányközeli gazdasági szereplők – köztük az Orbán család egyes tagjai – gazdasági ügyeivel voltak kapcsolatosak, és kiemelt figyelmet fordítottak az Elios Zrt.-vel összefüggő dokumentumok felkutatására.

Polt Péter feljelentésként értékelte Vadai Ágnes kérdéseit

Fotó: MTI

A belügyes csapat akkor érkezett, amikor Szijjártó Péter a minisztérium Bem téri központjában közölte az IH akkori főigazgatójával és két helyettesével, hogy leváltják őket. A belügyesek heteket töltöttek az IH központjában, aminek során munkatársakat hallgattak ki, irattárakat kutattak át és számítógépeket foglaltak le. A vizsgálat idejére a belügyesek még külön szobákat is kaptak. Eközben az IH leváltott vezetői vissza sem mehettek az irodájukba, sőt volt olyan is, aki a személyes dolgait is csak jóval később kapta vissza.

A Direkt 36 információi szerint nemcsak az OLAF-osok megfigyeléséről szóló információk érdekelték az IH-t átkutató különítményt, hanem keresték minden olyan ügynek az iratait, amelyek révén Lázár János irányítása alatt az IH beleláthatott hazai politikai és gazdasági szereplők tevékenységébe.

Polt Péter legfőbb ügyész hétfőn, Vadai Ágnes adott válaszában közölte, hogy feljelentésként értékelte a képviselő ezzel kapcsolatos kérdéseit, és „azt a szükséges intézkedések megtétele céljából” megküldte a főügyészségnek – írja a Telex.