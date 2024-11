Ilyen is van: nem veszi fel tiszteletdíját Zomba polgármestere, a település kapja meg

A helyi gazdaság támogatása szintén prioritás Mátis számára. Tervei szerint a helyi gazdákat, vállalkozókat és civil szervezeteket is támogatni kívánja, hogy „biztonságos és előre tervezhető környezetet” biztosítson számukra. Mottóját, a „Tiszta kéz, forró szív, hideg fej” irányelvet követve szeretné Zombát egy összetartó, élhető közösséggé alakítani.

A polgármester hosszú távú tervei között szerepel egy fenntartható fejlesztési rendszer kialakítása, amelynek eredményeit átláthatóan kívánja bemutatni a helyi lakosok számára. Emellett célja, hogy visszacsábítsa a fiatalokat a településre, hogy Zomba számukra is otthont nyújtson.

