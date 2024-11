Indulatos levéllel jelentkezett Varga Judit, Magyar Péter volt felesége, aki egyben elismerte, hogy a Tigránál dolgozik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az engem még házasságunk alatt erkölcstelen módon lehallgató Magyar Péter a múltban rengeteg fájdalmat okozott az egész családomnak, amiből sok-sok szenvedés árán sikerült végre megszabadulnunk. Szeretnénk most már mindannyian nyugodtan élni. Magyar Péter hazug sejtetéseit határozottan visszautasítom és háromgyerekes családanyaként, valamint magánemberként elvárom a 444.hu hírportàltól az azonnali helyreigazitást a ma reggeli, Rovó Attila által jegyzett, A jótékonykodó ősfradista, az állami adatbázisok atyaúristene, akit Magyar Péter berántott a »magyar Watergate«-be című cikkük hazug állításával kapcsolatosan.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy a volt felesége és korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit; valamint az exbarátnője, Vogel Evelin az említett Vertán Györgytől kapnak apanázst - írja a 444.hu , A lap pedig megkérdezte erről Varga Judit. Válaszában Magyar Péter volt felesége azt kérte, hogy a lap szó szerint közölje a levelét. A portál ezt meg is tette. Varga Judit reakciója így hangzik (szó szerint):

Kapcsolódó cikk Magyar Péter kitálalt: a kormány a titkosszolgálatokat is beveti a Tisza Párt ellen A Tisza Párt elnöke szerint illegális maffiamódszereket használ ellene a kormány a miniszterelnök tudtával.

Vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján Magyar Péter, a Tisza párt vezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy aTigra és a Damit nevű cégeket tulajdonló Vertán György – aki szerinte Kubatov Gábor fideszes pártigazgató intéző embere – évek óta sorra nyeri a kormányzati állami informatikai megbízásokat, az ő cége üzemelteti a Fidesz weboldalát is.

