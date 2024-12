KTK: a terrorveszélyt növeli a szír gép érkezéséről szóló álhír

Az ellenzéki politikus arra is kíváncsi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök milyen segítséget nyújtott a most megbukott szíriai vezetésnek.

Mint fogalmaznak, a magyar sajtóban, illetve a Magyar Péter által is közölt álhír – mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán – azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni. Úgy vélik, az ilyen súlyos dezinformáció ugyanis nemzetbiztonsági kockázattal járhat, növelheti a terrorveszélyt hazánkban.

Lázban tartotta a közösségi médiát egy ideig, és még Magyar Péter is rákérdezett, de valótlannak bizonyult az értesülés.

