Ma sem sikerült Karácsony Gergely helyetteseit megszavazni

A Fővárosi Közgyűlés az új tárgyalásrend értelmében a vitanap végén, egyben szavaz az előterjesztésekről. Az újabb maratoni ülés legfontosabb előterjesztései a főpolgármester-helyettesek megválasztása és a parkolási reform voltak.

Összegezve mindkettejük célja megdrágítani a parkolást annak érdekében, hogy zöldíteni lehessen a várost, hogy azt visszavehessék a gyalogosok, a dugók száma csökkenjen, a közösségi közlekedést használóké pedig nőjön. 2026-tól emelkedni fognak a parkolási díjak, többet kell majd fizetni a városi terepjárók után, a belvárosban megszűnik a hétvégi ingyenes parkolás, a BKK-bérlettel rendelkező autósoknak kedvezményt adnak, megszüntetik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását és leszerelik a parkolóautomatákat is. Helyette a Budapest GO applikáción keresztül lehet majd fizetni – írja tudósításában a 24.hu.

Ismét elhalasztották a helyettesek megválasztását

Fotó: MTI

A közgyűlés nagy többséggel elfogadta a igazgatóságok és felügyelőbizottságok feloszlatásáról szóló javaslatot is. Az öt legnagyobb fővárosi cég igazgatóságai, illetve felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása november folyamán lejárt, illetve november 30. és december 31. napjával lejár. A társaságok törvényes működésének biztosításához elengedhetetlen ennek a helyzetnek a rendezése, és mivel Karácsony nem látott esélyt arra, hogy konszenzus alakuljon ki a személyek megválasztásánál, azt javasolta, hogy az összes fővárosi cégnél, köztük a BKK és a BKV esetében szüntessék meg az igazgatóságokat, és vegye át a Közgyűlés az igazgatósági jogokat.

A képviselők az aluljárók éjszakai lezárásáról szóló fideszes javaslatról is hosszasan vitáztak. Az ötlet éles bírálatokat kapott a kutyapárti frakcióból, amely hajléktalanellenesnek minősítette a tervet.

Az eredeti napirenden szerepelt Karácsony helyetteseinek a megválasztása is. A főpolgármester két személyt jelölt helyettesének: Kiss Ambrust, aki az előző ciklusban is főpolgármester-helyettesként segítette a munkáját, de miután idén több frakció sem támogatta az újraválasztását, új pozíciót kapott, és a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója lett, valamint egykori kihívóját, az LMP és a kampányhajrában már a Fidesz által is támogatott Vitézyt.