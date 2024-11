Magyar Péter beleszállt Várkonyi Andreába és Nagy Mártonba is

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője legutóbbi bejegyzésében azt kritizálta, hogy ismét recesszióba jutott a gazdaság. A Klubrádió Megbeszéljük adásában úgy fogalmazott:

Nagy Márton elvileg gazdasági miniszter, de hívhatnánk gazdaság-visszafejlesztési miniszternek, Nagy „majd jövőre megcsináljuk” Mártonnak, vagy Óz, a nagy varázslónak is.

Nem is érti, hogy sikerült ezt összehozni, hogy tavaly Magyarországon volt Európa legnagyobb inflációja, idén pedig már a második negyedévben csökken a gazdaság, és ki tudja, mi lesz a negyedikben – a miniszter biztos nem, jegyezte meg. Úgy folytatta: Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kiáll a kormányinfóra és száz hazugság között azt mondja, hogy a német gazdaság miatt van ez a rossz adat, holott az növekszik, ahogy a régióban az országok nagy része is kezd magára találni. Ráadásul az úgynevezett gazdasági semlegességtől várják a növekedést, holott eddig is ezt a gazdaságpolitikát folytatták – fűzte hozzá.

Magyar Péter táskás hasonlattal világította meg a közgazdasági problémát

Fotó: Facebook / MTI

Szerinte a propaganda akkor tud hatásos lenni, amikor relatíve jól megy az országnak, akkor könnyebb támadni a másként gondolkodókat. Viszont évek óta egyre rosszabbul megy, a miniszterelnök közben panaszkodik, hogy miért nem fogyasztanak a magyarok, Magyar Péter szerint azért, mert van három-négymillió létminimum környékén élő ember, aki örül, ha a hónap huszadik napján meg tudja venni az élelmiszert vagy a gyógyszert.

„Hiába gazdagodik exponenciálisan Mészáros Lőrinc, nem tud megenni egy nap ezer osztrigát és tíz kiló kaviárt, és Várkonyi Andrea is megunja a századik krokodilbőr táskát”, tehát ők nem tudják kompenzálni a kimaradó fogyasztást – tette hozzá.

A politikai kommunikációról azt mondta: le kell tudni fordítani az emberek mindennapi életére az említett problémákat (és ez egy ellenzéki párt feladata), hogy miért él kétmillió ember állandó háziorvosi ellátás nélkül, miért nem nő 2008 óta a családi pótlék, miért zárják be a vasúti szárnyvonalakat, miért értéktelenedik el a fizetésük, és így tovább.