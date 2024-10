Magyar Péter Széna téri fellépésén koncerteken edződött technikai csapat fokozta a hangulatot

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A parlamenten kívüli, ugyanakkor fél év alatt a legnagyobb ellenzéki párttá váló formációnak a március 15-i rendezvénye nagyjából 20 millió forintba került. Ebbe néhány millió forintot a saját pénzéből rakott bele Magyar Péter pártelnök, több pro bono felajánlást kapott és körülbelül száz önkéntes dolgozott a rendezvényen. Az áprilisi, Kossuth téri Magyar Péter-nagygyűlés több mint 28 millió forintba került, a legtöbbet a hangosítás vitte el – derült ki a Tisza Párt honlapjára felkerült elszámolásból. A hvg.hu cikke szerint a debreceni nagygyűlés feleannyiba sem került, mint a Kossuth téri esemény, hiszen ez kijött 16,2 millió forintból. A legnagyobb tétel itt is a hangtechnika volt, amire 8,8 milliót költöttek.

Az is kiderül a honlapjukról, hogy uniós és állami támogatást is kaptak a Széchenyi 2020 programból. Ennek lényege, hogy az uniós támogatást a kormány fogadta és adta tovább a pályázóknak. A cég kétszer kapott visszatérítendő hitelt: egyszer 140 millió forintot, másszor 149,5 millió forintot, hangtechnikai eszközök beszerzésére. Egy 29 millió forintos támogatás pedig csak a magyar államtól jött szintén eszközbeszerzésre.

