Majka Csurran cseppen-je befolyásolhatja a választási eredményt?

A Europion január 23. és 24. között mobil- és webapplikációs adatfelvétel segítségével végzett gyorsfelmérést Majka „Csurran, cseppen” című számának lakossági fogadtatásáról.

A mintanagyság 1000 fő volt, az eredmények reprezentatívak az ország 16 év feletti lakosságára nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus és magyarországi régió tekintetében. A minta és az alapsokaság demográfiai szegmensei közötti kisebb százalékos eltéréseket súlyozással korrigálták. A súlyozási eljárásban a válaszadók a 2024-es EP-választáson leadott szavazatát (pontosabban az erre való visszaemlékezést) is figyelembe vették, a pártpreferencia szerinti bontások az ábrákon erre vonatkoznak. A mérések hibahatára 3,2 százaléka, azaz a fent bemutatott százalékos arányszámok maximum ennyivel térhetnek el attól, mint amit az ország összes 16 év feletti lakosának lekérdezése eredményezett volna.

Az alábbi eredmények születtek:

A 16 év feletti magyar népesség kétharmada (66 százaléka) hallotta már Majka „Csurran, cseppen” című számát a megjelenését követő héttel bezárólag. A számot ismerők (meghallgatók) aránya a 60 év felettiek (73 százalék), a diplomások (73 százalék) és a Tisza-szavazók körében (88 százalék) haladja meg jelentősen az országos átlagot. A számot ismerők több mint fele (55 százaléka) többször is meghallgatta a számot, ebben a tekintetben is a Tisza-szavazók bizonyultak a leglelkesebbnek: 71 százalékuk többször is meghallgatta a számot.

A szám megítélése pozitívnak mondható a teljes 16 év feletti népesség körében, a számot ismerők 41 százalékának nagyon és egy további 21 százaléknak inkább tetszik, míg mindössze 27 százalék fogalmazott meg inkább, vagy nagyon negatív véleményt a számról. Noha nem túl meglepő módon a Tisza-szavazók és az egyéb ellenzéki szavazók körében jóval magasabb a szám népszerűsége, még a kormánypártiak táborában is többen vannak a számról pozitív (45 százalék), mint negatív (39 százalék) értékelést megjelölők.

A Majkáról felkínált lehetséges narratívák közül a relatív többség Majkával kapcsolatban az „őszinte, vagány, szókimondó előadó, ami a szakmájában nem rendkívüli” jellemzéssel tudott leginkább azonosulni, míg a negatív, vagy legalábbis szkeptikus jellemzésekkel csak 28 százalék értett egyet. Érdekesség, hogy noha a szám megítélésében a 60 év felettiek bizonyultak a legtámogatóbbnak, Majka személyének egészére nézve már ők nagyobb arányban fogalmaztak meg kritikus véleményeket (32 százalék). A legkritikusabb csoport azonban a kormánypárti szavazók, az ő körükben 16 százalék szerint „kifejezetten ellenszenvesek a megnyilvánulásai a stílusa” és összességében 43 százalék fogalmazott meg Majkáról szkeptikus, vagy negatív véleményt.

Érdekesség, hogy a szám pozitív fogadtatása dacára általában nem tartja jó ötletnek a magyar lakosság, ha celebek, előadóművészek politizálnak (65 százalék) és csak 35 százalék várna el Majkától a határozottabb politikai állásfoglalást. Még a Tisza-szavazókat is megosztja ez a kérdés, ebben a körben is közel ugyanannyian vannak az előző álláspont hívei (48 százalék), mint a Majkától határozottabb fellépést elvárók (52 százalék).

A relatív többség szerint (40 százalék) egy ilyen produkciónak nem lesz hatása a következő parlamenti választások kimenetelére, de 28 százalék szerint igenis képes egy ilyen performansz befolyásolni a népakaratot. Különösen a Tisza-szavazók optimisták ebben a kérdésben (is), 51 százalékuk szerint hatással lehet a következő választások kimenetelére Majka száma (ezzel szemben a kormánypártiaknak csak 11 százaléka osztja ezt a véleményt).

S hogy mit gondol minderről az utca embere, azt lapcsoportunk alábbi videójából tudhatja meg: