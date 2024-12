Már csak Csád jelzésére vár a kormány, és indul a misszió

„Szigetszerűen működik a Védelmi Beszerzési Ügynökség, így a szerverei nem voltak összekötve a honvédelmi tárca vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) szervereivel” – ezzel indokolta a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága előtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy szerinte miért nem szivárogtak ki nemzetbiztonságra kényes adatok a hackerek kezébe.

Október közepén az Inc. Ransomware nevű nemzetközi hackercsoport feltörte a VBÜ szerverét, zárolta az ott lévő dokumentumokat, egy részükről pedig képernyőfotót tett ki a internetre. A hackerek ötmillió dollárt követeltek az Orbán-kormánytól a dokumentumokért. Egy rövid időre a dokumentumok eltűntek az internetről, ám december elsején újra kikerültek a képernyőfotók a internetre, az Inc. Ransomware pedig licitet indított a dokumentumokért. Ez egymillió dollárról indult.

A honvédelmi miniszter rövidre fogta a hakkertámadás témáját

Fotó: MTI

A Népszava tudósítása szerint Harangozó Tamás (MSZP) képviselő a bizottságban a miniszter éves meghallgatásán szóvá tette, hogy október 18-22. között lefagyott a VBÜ szervere, azaz ekkor történt a vélhető betörés, emlékeztetett azonban, hogy maga a hackertámadás és aközött, hogy fény derült rá, két bizottsági ülést – zártat is – tartottak, ám a Honvédelmi Minisztérium nem tájékoztatta a bizottságot VBÜ fájlszervereinek a feltöréséről.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf csak annyit mondott, hogy szerinte más jellegű kibertámadások folyamatosan ékeznek, így például az Inc. Ransomware az elmúlt hetekben számos rendszer tört fel, egy cseh beszerzési ügynökség adataihoz hozzáfért, de nemrégiben hackerek mintegy 49 ezer személyi adatot loptak el NATO-szervektől is. A tárcavezető szerint a VBÜ fájlszerverén szereplő adatok nagy része „publikus” azaz nagyközönség számára ismert beszerzés volt, egy részét ő maga jelentette be. Szerinte az Orbán-kormány elvszerűen járt el, azaz bűnözőkkel nem tárgyal, nekik nem fizet.

