Már megint a sajtóval van baja egy állami hivatalnak

A sajtóban megjelent tudósítások egy része ezzel szemben a beruházás megvalósítását már most eldöntöttnek láttatja, sőt, esetenként ehhez konkrét, légből kapott határidőket is társít. Az ilyen írások minden alapot nélkülöznek – hangsúlyozták.

A közleményben azt írták: szilveszter este jelent meg a Magyar Közlönyben két, egymással összefüggő kormányhatározat az Országház esetleges jövőbeli felújításával kapcsolatban. Az erről szóló végleges döntéshez többéves előkészítő munkára – tervezésre, elemzésre, felmérésekre, számításokra – van szükség, és ezek megkezdéséről döntött most a kormány – mutattak rá. Jelezték: a felújítás megvalósulásáról várhatóan évek múlva lehet majd dönteni az előkészítő munkák eredménye alapján.

Csak az előkészítő munka megkezdéséről döntött most a kormány, az Országház esetleges jövőbeli felújításáról évek múlva lehet majd dönteni ezek alapján – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája csütörtökön az MTI-vel.

