Megint készülnek valamire Orbán Viktorék, csütörtökön kapaszkodhatunk?

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A szerdai kormányülés általában csütörtöki Kormányinfót szokott jelenteni, ahol aztán az ország népe is megtudhatja, milyen döntések születtek. Várjuk a meghívót, ha lesz Kormányinfó, lapunk is próbál majd kérdezni Gulyás Gergelyéktől.

Szerda délelőtt több fotót is posztolt Orbán Viktor Facebook-oldalára, amelyek serény munkában ábrázolják a kormány tagjait.

A kormány a helyén van, sőt ülésezik is – üzente a miniszterelnök.

