Megszólalt Schadl György – Rogán Antalról is beszélt

Schadl György Magyarország egyik legismertebb korrupciós perének elsőrendű vádlottja, akivel szemben jelenleg két ügyben folyik eljárás a Fővárosi Törvényszéken.

„A vádhatóság egy olyan bűncselekmény elkövetésével vádol, amire az elmúlt öt évben ezen az ügyön kívül nem volt példa Magyarországon. A gond csak az, hogy ezt a bűncselekményt csak hivatalos személy követheti el, én azonban a kar elnökeként nem voltam az. Végrehajtóként, a végrehajtási eljárások során az vagyok, de ez nem egy árverési visszaélés vagy egy végrehajtási üggyel kapcsolatosan tudomásomra jutott, általam bűncselekménynek vélt dolog volt, amit jelentenem kellett volna. Fegyelmi vizsgálatot sem indított az ügyben a Végrehajtói Kar hivatalvezetője, aki viszont valóban hivatalos személy – hogy miért, azt elmulasztották még csak megkérdezni is tőle. Nem tudtam, hogy bűncselekmény történt, erről pedig hangfelvételem is van – mondta az Indexnek Schadl.

Azt is elmondta: „Az ügy kezdetben titkosítva volt, a gyanúsítás elolvasását követően az ügyvédem is csak annyit kérdezett tőlem, hogy ki akarja egy ekkora blődlivel levadászni ezt a Völner Pált, és annyit mondott, hogy te ebben csak egy statiszta vagy. Képzelje el, hogy a vádirat szerint én akkor is éppen pénzt adtam át Völner Pálnak, amikor éppen Ausztriában síeltem. Sőt, a titkárnőm akkor hozott nekem az egyik végrehajtótól pénzt, amikor GPS-adatok szerint nem is ugyanazon a településen tartózkodtunk, egy másik alkalommal pedig az ügyintézőmnek akkor adott pénzt, amikor ő, az ügyészség által lekért GPS-adatok szerint aznap 100 kilométerre volt tőle.”

Nem Schadl György volt a célpont?

Fotó: ATV

2024 tavaszán a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételről Schadl György azt mondta, erre vonatkozóan nincs mondanivalója. A vállalkozó most sem foglalkozik az abban megfogalmazott állításokkal, szerinte a sajtótájékoztatókon mindent korrektül elmagyarázott már Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze.