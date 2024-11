Mitől fél az Orbán-kormány? Úgy tűnik, elkaszálják az olimpiás népszavazást

Minden jel arra mutat, hogy az Orbán-kormány szeretné megvalósítani régi álmát, a budapesti olimpia megrendezését, méghozzá a 2036-os játékok megpályázásával.

Az ügyben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, Soproni Tamás és Baranyi Krisztina VI. és IX. kerületi polgármesterek, valamint Jámbor András és Csárdi Antal parlamenti képviselők kezdeményeztek népszavazást, amelyet a Fővárosi Választási Bizottság ugyan elutasított, a Kúria azonban felülbírálta a döntést

De itt nem ért véget a történet:

"A Fidesz nem meri kikérni az emberek véleményét az olimpia ügyében!

Bár a fennálló rendszer állandóan a „magyarok” akaratára hivatkozik, ha valóban meg kellene kérdezni az emberek véleményét, mindent megtesznek, hogy ezt elkerüljék. Ma megkezdhettük volna az aláírásgyűjtést a budapesti olimpiáról (Orbán Viktor régi álmáról) szóló népszavazás kikényszerítésére, de reggel érkezett a levél: a Kúria nekünk kedvező döntése ellen panasz érkezett az úgynevezett Alkotmánybírósághoz"

- írta ki csütörtök délelőtt Facebook-oldalára Hadházy Ákos, aki szerint a beadvány egyértelműen azért született, hogy elkaszálják a kezdeményezést.

„Mi természetesen nem adjuk fel, várjuk az Ab döntését, és ha az mégis kedvező lenne számunkra, azonnal belevágunk a gyűjtésbe. Ha azonban mégis elkaszálná a kezdeményezést a talárba öltöztetett testület, Karácsony Gergely főpolgármesteren és a közgyűlés többségén a sor: a fővárosi közgyűlés januári ülésén elő is terjeszthetik és meg is szavazhatják a népszavazás kiírását. Ha minden, magát ellenzékinek tekintő frakció támogatja, akkor ez meg is kaphatja a jóváhagyást, és végre tényleg Budapest népe dönthetne egy ilyen fontos kérdésben!”

- zárja bejegyzését a képviselő.