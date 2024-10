Működhet a győri önkormányzat, alpolgármestert is választottak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az szmsz elfogadása után Kósa Rolandot titkos szavazáson 19 szavazattal alpolgármesternek választották. Emelett sor került az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására is. Megegyezés született arról is, hogy négy polgármesteri biztost fognak választani- fűzte hozzá a portál.

Győr önkormányzatának pénteki ülésén felülvizsgálták a korábban az előző ciklus utolsó közgyűlésén a kormánypárti frakció által egyoldalúan módosított szervezeti és működési szabályzatot (szmsz), ami az új önkormányzat október 11-i alakuló ülésén még nem sikerült. Ezúttal viszont a fideszes többség és az új polgármestert, Pintér Bencét támogató ellenzéki frakció egyhangúlag megszavazta azt. Alpolgármestert is választottak a Pintér által vezetett Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZVE) frakcióvezetője, Kósa Roland személyében - számolt be a 24. hu. 18 szavazattal, egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül ment át az új szmsz.

