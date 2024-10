Nem jött össze az október 23-i fegyveres felkelés (frissítve!)

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az Indexnek a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) megerősítette , a hétvégén a magyar szolgálatok a velük együttműködő amerikai partnerszolgálattól információt kaptak arról, hogy egy online csoportban fiatalok beszélgetést folytattak egy védett személyeket érintő, közeljövőre tervezett akciórólHozzátették, a megfigyelés során az említett fórumon megosztott fényképekből és információkból az derült ki, hogy fegyverek beszerzését és használatát tervezik az akciót szervező fiatalok. „Tekintettel az elmúlt hónapok nemzetközi eseményeire is, amikor több vezető politikust értek fegyveres támadások, a magyar szolgálatok és a Terrorelhárítási Központ is kiemelt figyelmet fordítanak az ilyen jellegű információk ellenőrzésére és a szükséges intézkedések megtételére” – zárul a KTK a lapnak küldött válasza.

A portál megkeresésére a söröző tulajdonosa azt közölte, a fiatalok éppen a sörözőbe tartottak, amikor közvetlenül a hely előtt elfogták őket. A sörözőből ugyan látták az akciót, de nem tudják, hogy mi állt a rajtaütés mögött, erről nem is kaptak tájékoztatást.

