„Nem lehetett máshogy” – Ismét megszólalt Magyar Péter kivonulásáról Rónai Egon

Arra a kérdésre, hogy hibázott-e az idén júniusi adásban, a televízió műsorvezetője némi gondolkodás után azt válaszolta: azért a beszélgetés legelején adta oda Magyar Péternek az ATV-s szerepléseit és meghívásait rögzítő dokumentumot – ez szerinte azt mutatta meg, hogy a Tisza Párt politikusa „nem mondott igazat” a televízióval kapcsolatban – , mert azt „nem lehetett máshogy” megtenni.

Ha a beszélgetés végén adta volna oda neki a dokumentumot tartalmazó dossziét, akkor az az „atmoszféra” alakult volna ki, mintha csak arra várna, hogy a végén „odalökhesse neki” a dossziét. Szerinte ezt a vitát (hányszor hívta meg az ATV Magyar Pétert) az elején kellett tisztázni.

A pillanat, amikor Magyar Péter otthagyja az Egyenes Beszéd stúdiójában Rónai Egon műsorvezetőt

Fotó: Youtube / ATV

Hozzátette: mindennek volt előzménye is, hiszen Magyar Péter a megelőző három hónapban rendszeresen ostorozta az ATV-t is, Rónai Egon szerint ok nélkül.

A műsorvezető szerint ugyanakkor „az a szemrehányás”, hogy miért nem gratulált az eredményéhez, „az tulajdonképpen lehetséges”, és lehet, hogy a gratuláció „kicsikét mássá tette volna” a beszélgetést. (Az adás közvetlenül az európai parlamenti választás után volt, amelyen a Tisza Párt a voksok mintegy 30 százalékát szerezte meg.) Bár egy újságírónak „nem dolga gratulálgatni, de megteheti”, fűzte hozzá.

Rónai Egon szerint valjóában „mindenki a saját szerepének megfelelően működött”: neki muszáj volt kiállnia a csatorna és munkatársai mellett Magyar Péterrel szemben, ő pedig fenntartotta azt az attitűdjét, hogy „szembemegy minden mainstream médiával”. Jelezte, hogy azóta a Tisza Párt elnöke többször is visszajött az ATV-be (az Egyenes Beszédben is szerepelt).

Ugyanakkor a Tisza Párt közönsége szélsőségesen fogadta az adást, és tőlük „csúnya üzeneteket” kapott. Ugyanakkor úgy volt vele, hogy ezeket az indulat szülte, és „nem kell komolyabban venni, mint amennyit ér”.

Rónai Egon összefoglalásul azt mondta: az ominózus adásban „egy kifeszített idegállapotban lévő ember megpróbálta azt a fajta kommunikációt tovább vinni, ami ő rá jellemző, és ami őt emeli a sajátjai előtt, és érthetően emeli” – hiszen híveinek elege van az eddigi ellenzékből, és abból, ahogy eddig mentek a dolgok. Magyar Péter pedig megmutatta, hogy ő ennek megfelelően „karcos és éles.”

Rónai Egon szerint ő „nem volt bántó”, mint ahogy Magyar Péter sem volt az. Az ominózus kivonulást egyébként már 715 ezren látták az ATV YouTube-csatornáján.