Olcsóbb lehet a budapesti parkolás annak, akinek van BKK-bérlete

A bérletes kedvezménnyel ösztönöznék a bérletvásárlást és a közösségi közlekedés használatát. A csomag azt is célozza, hogy olcsóbb legyen a parkolás üzemeltetése.

Azt javasolja, hogy legyen olcsóbb a parkolás annak, akinek van BKK-bérlete, valamint a BudapestGO váljon egy általános közlekedési applikációvá, amivel a parkolást is lehet intézni.

Parkolási „rendszerváltó csomag” elfogadására tesz javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek Karácsony Gergely főpolgármester, aki ezt pénteken jelentette be a Facebook-oldalán.

