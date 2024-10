Orbán Balázsnak is üzentek a tiszások a Bem téren – képek!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az emblematikus furgon is feltűnt Fotó: Mfor/Wéber Balázs

A vidékről érkezett tiszások már két óra környékén vidáman köszöngetve vonultak a környékbeli utcákon – valószínűleg a Déli pályaudvarról jöttek. A hangulat derűs volt, láttunk győri és siófoki transzparenseket is.

Ottjártunkkor békés volt a hangulat, a Millenárison lezajlott kormánypárti megemlékezéshez képest feltűnő volt, hogy itt jóval több volt a fiatal, és „alteros” arcok is feltűntek.

