Orbán Viktor reagált Szájer József visszatérésére, „rendszeresen találkoznak”

Szájer József, a Fidesz korábbi politikusa, négy év csend után visszatért a nyilvánosság elé. Kedden hosszú publikációban számolt be a Szabad Európa Intézet megalapításáról, melynek célja egy önálló, magyar szempontokat figyelembe vevő Európa-koncepció kialakítása. Az intézet alapítását Schmidt Mária kezdeményezte, aki Szájer visszatérését fontos lépésnek tartja a független európai gondolkodás megteremtésében.

