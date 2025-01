Orbán Viktor: újabb bombariadókra kell készülnünk, az ukránok „ki akarnak babrálni velünk”

Ennek ellenére Orbán Viktor kitart amellett, hogy 2025 egy fantasztikus év lesz, és hosszan sorolta az adatokat, amelyek szerint a magyarok nagyon is jól élnek.

Számításai szerint Magyarországy 19 milliárd eurót, azaz 7500 milliárd forintot veszített a brüsszeli szankciós rezsim miatt. (Ehhez képest a legutóbbi hírek szerint Magyarország is megszavazná a szankciók megújítását, illetve akár szigorítását is.)

„ha az ukránok nem akarnának kibabrálni velünk, a benzinkutakon is más árakkal találkoznánk”.

„ Az ukránok ki akarnak velünk babrálni, hogy udvarias legyek. Erre a népnyelv erőteljesebb kifejezéseket is ismer”

Szó esett az orosz gázszállítások Ukrajna általi leállításáról is.

Hozzátette azt is, hogy azzal vagyunk csak lemaradva Trumptól, hogy mi még csak azt rögzítettük alkotmányba, hogy az apa férfi, az anya nő, míg az amerikai elnök már azt is leszögezte, hogy csak két nem létezik: a férfi és a nő.

Beszélt Donald Trump első napjairól is, üdvözölte, hogy az amerikai elnök „elzárta a pénzcsapokat”, és így nem jönnek „guruló dollárok” Magyarországra. Szerinte a Soros-birodalom kétfejű sárkány, amelynek washingtoni fejét már levágták, a brüsszelivel is ezt kell tenni.

Megszólalt a kormányfő a csütörtöki eseményekkel és a világpolitikával kapcsolatban is.

