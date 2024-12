Pofátlan csalók okoztak milliárdos kárt Magyarországnak

A vádirat alapján a céghálózatba tartozó, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságokat – részben szlovák állampolgárságú – tisztségviselőik helyett a bűnszervezet vezetői irányítottak egy központi irodából. Itt készítették elő azokat a színlelt szerződéseket, amelyeket a megbízók jellemzően a fővállalkozókkal kötöttek meg. A rövid életű alvállalkozói cégek alapvetően a munkavállalók fiktív bejelentésére, illetve valótlan tartalmú számlák kiállítására szolgáltak, működtetésükben könyvelők és ügyvédek is közreműködtek.

A tájékoztatás szerint szerint az ügy 19 vádlottja közül hét az általuk létrehozott bűnszervezet tagjaként vett részt a bűncselekmények elkövetésében. Egyikük még 2017-ben hozta létre azt a bűnszervezetet, amelynek segítségével különböző vállalkozások dolgozóit fiktív cégekbe jelentették be annak érdekében, hogy a foglalkoztatók el tudják titkolni adó- és járulékfizetési kötelezettségeiket és hamis számlák befogadásával jogosulatlanul vonhassanak le általános forgalmi adót.

