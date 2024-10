A volt MDF-es Raskó György segít Magyar Péternek szakembereket találni

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Tisza Párt toborzásáról, Orbán Viktor beszédéről is nyilatkozott a Magyar Péter.

Kapcsolódó cikk Elég erőseket mondott Magyar Péter A Tisza Párt toborzásáról, Orbán Viktor beszédéről is nyilatkozott a Magyar Péter.

Raskó az Antall-kormány földművelésügyi államtitkára, MDF-es országgyűlési képviselő volt. Azt mondja, húsz éve kijelentette, hogy nem kíván soha többé politikai szerepet vállalni. Azt is elárulta, hogy a bejelentés óta sokan jelentkeztek náluk, főként fiatalok, és zajlik a kiválasztás.

Magyar Péter megtalálja az útját a szakpolitikák útvesztőjében is? Fotó: Facebook/Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke október 23-ai beszédében jelentette be, hogy keresik „a jövő hazaszerető, tehetséges vezetőit”. Raskó György agrárközgazdász a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában azt mondta: Magyar Péter friss arcokat, 40-45 év közötti szakembereket keres — számol be róla a HVG.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!