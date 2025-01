Republikon: vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben

Januárban hibahatáron belül tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben – ismertette friss felmérésnek eredményeit a Republikon Intézet.

A teljes népesség körében 3 százalékkal vezet Magyar Péter pártja, 26 százalék a támogatottsága a Fidesz-KDNP 23 százalékos eredményével szemben. A pártválasztók körében 37 százalék szavazna a Tiszára, a Fidesz-KDNP-re 32 százalék voksolna. Az állás 39-32, a különbség tehát 7 százalékpont a biztos szavazó pártválasztók körében.

Megjelent a Republikon felmérése

Fotó: Republikon Intézet

A Tisza magabiztosan vezet, de a növekedési üteme lassult. A kormánypártok eddig nem tudtak szépíteni, de semmiképpen nem érdekük, hogy Magyar Péterék előnye hosszú távon megszilárduljon. Éppen az állandósult kampány miatt alakult át a politikai verseny egy állóképességpróbává, és 2025 próbára fogja tenni az egyébiránt gyerekcipőben járó, de komoly sikereket elérő Tisza Párt állóképességét. A Fidesz sosem két választás között a legerősebb, bár kétségkívül hosszú idő után most a leggyengébb. Az ellenzéknek eddig mindig gondot okozott a kifulladás, éppen, amikor a kormánypártok megerősödtek, e tekintetben jobb ritmusérzékkel rendelkezett a Fidesz. Ezért fontos kérdés, hogyan tudja fenntartani a választók figyelmét és lelkesedését a Tisza Párt – kommentálta a felmérés eredményeit az intézet.

A republikonos kutatásból kiderült továbbá, hogy a DK és Mi Hazánk közti erőviszonyok hibahatáron belül átrendeződtek az év elején, így januárban a DK minimálisan megelőzte a Mi Hazánk pártot, elfoglalva a harmadik helyet a pártpreferenciában. A teljes népességben a két párt 5-5 százalékos támogatottsággal bír, a pártválasztók körében 7-7 százalék szavazna rájuk, a biztos szavazó pártválasztókra szűrve a DK 8, a Mi Hazánk 7 százalékát szerezné meg a szavazatoknak. Nehéz a majdani 2026-os országgyűlés összetételét pusztán listás erőviszonyok alapján előre vetíteni, azonban mind a DK, mind a Mi Hazánk megszerezhet értékes, akár parlamenti többséghez szükséges mandátumokat. Ezek a kilátások nem a kormányváltásnak és nem a DK-nak kedveznek, ugyanis a Mi Hazánk sokkal kézenfekvőbb koalíciós partner a Fidesz-KDNP-nek, mint a DK a Tiszának.

Ha a parlament úgy fog kinézni, ahogyan most a pártpreferenciák, akkor a Tisza egyetlen koalíciós alternatívája a Kutyapárt parlamentbe jutása lenne. A Kutyapárt jelenleg éppen csak bejutna a parlamentbe, a teljes népesség 4, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 5 százaléka szavazna a pártra. A korábbiakhoz képest az utóbbi időszakban nőtt az MKKP szavazók választási részvételi hajlandósága, és hatalmas siker lenne számukra, ha a most kialakulni látszó pártrendszerben a parlamentbe jutnának, akár kormányon is találhatják magukat, bár ettől még távol állnak.