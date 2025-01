Rogán Antal nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárását kérik Orbán Viktortól

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

"Az Orbán-rendszer korrupciós gépezetének működtetőjeként került az Egyesült Államok szankciós listájára Rogán Antal január 7-én, aki felelős az adatainak védelméért, aki felügyeli a kormányzati propagandát és a polgári titkosszolgálatokat is. Tehát Magyarország legfontosabb NATO-szövetségese szerint Orbán Viktor első embere egy korrupt és megbízhatatlan személy, aki a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának ülését is elsunnyogta, és eddig egyáltalán nem nyilatkozott az ügyéről.

Most maga Vadai a DK nevében az alábbi közleményt küldte el lapunknak:

