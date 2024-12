Semjén Zsolt is kitüntette a legújabb lebukott sztárpapot

A cikk szerint kormányzati körökben ennek megfelelően különös becsben tartották a papot, olyannyira, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2023-ban – a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából – a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével honorálta munkáját. Az indoklásban külön kiemelték Pajor ifjúságnevelésben vállalt szerepét. A Válasz Online forrásai az ügy súlyosságának igazolásaként értékelik, hogy az egyháznak tudomása van rendőrségi bejelentésről, sőt ezt még kommunikálja is kifelé.

A Válasz Online emlékeztetett, Pajor András már 2010-ben egyszerre propagálta a bérmálkozást és a Fideszt, az aktuális választások előtt később is rendre megmondta a híveknek, kire kell szavazni – 2022-ben például a „most nem lehet libikókázni azzal, hogy a kereszténység ellenségeit támogatja valaki” mottóval hozakodott elő.

bejelentés érkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatához egy fővárosi plébános ellen. Az ügyben az ordinárius előzetes vizsgálatot rendelt el. Ennek során szükségesnek bizonyult, hogy az érintett személyt minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltsa. Ezt követően az illető plébánost saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól és nyugállományba helyezte. Az előzetes vizsgálat tovább folyik, az ezzel kapcsolatos tilalmak továbbra is érvényben maradnak. Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!