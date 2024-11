Semjén Zsolt: Különben mi közöm van nekem, illetve a Magyar Államnak egy kántor panaszához?!?

A korábbi tököli kántor feljelentést tett, mert szerinte egyházi bírósági határozatot hamisítottak azért, hogy a Balog Zoltán elleni eljárást rövid úton lezárják, házon belül tompítsák szerepét a kegyelmi ügyben. Mivel a minap Semjén Zsolt egy másik ügyben személyes barátjaként védte meg a püspököt, azt is közölte, hogy a református püspök egy emberöltő óta munkatársa egyházi ügyekben, ezért Vadai Ágnes azt feltételezte, hogy mindent megbeszélnek barátként. Megkérdezte tehát az egyházpolitikáért is felelős minisztert, tudott-e erről az okirat-hamisítási ügyről, ezt a 24.hu vette észre.

