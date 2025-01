Sokkot kap, ha meglátja ezt a számot: ennyit fizetnek a családok az élelmiszerért

Végezetül Raskó György arra figyelmeztetett, hogy a gyenge forint miatt az élelmiszerárak emelkedése várhatóan 2025-ben is folytatódni fog, és szerinte a jelenlegi gazdasági helyzetből való kilábaláshoz akár két évtizedre is szükség lehet.

Az agrárközgazdász szerint az ársapkák bevezetése is súlyosbította a helyzetet. Mint mondta: „A kereskedők az árbefagyasztás veszteségeit 100 százalékban ráterhelték a fogyasztókra.” A különböző adóterhek, például a 27 százalékos áfa, valamint a kiskereskedelmi különadó és a népegészségügyi termékadó további drágulást idéztek elő.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!